Неделя моды в Милане: Roberto Cavalli. Осень, 2017

Дизайнерская группа итальянского дома представила коллекцию платьев, лишь отчасти напоминающих о традиционных кодах марки.

1 / 27 Roberto Cavalli. Осень, 2017





















































После ухода креативного директора Питера Дандаса в октябре прошлого года дизайнерская команда Roberto Cavalli взяла бразды правления в свои руки. Результаты оказались действительно хорошими. Вероятно, марке, которая слишком погрузилась в собственный стиль, уже давно требовался свежий взгляд и пересмотр традиционных кодов.

Презентация осенне-зимней коллекции прошла в престижном Palazzo Crespi в Милане, где гости смогли увидеть значительно обновленные образы Roberto Cavalli. Роскошь локации идеально сочеталась с представленной коллекцией. Основу новых образов составили платья максимальной длины и с роскошной отделкой. Однако здесь не было привычной аляповатости и тяготению к хиппи-шику и подчеркнутой сексуальности. Дом моды отказался (возможно, на время) от своей буйной эстетики в пользу респектабельности и элегантности. Бренд представил коллекцию действительно красивых и добротно скроенных нарядов, украшенных цветочными микропринтами, рисунками диких животных и узоров змеиной кожи. Кроме этого, в декоре выделяются вышивки и аппликации, однако выполненные в сдержанной цветовой палитре.