Неделя моды в Милане: Salvatore Ferragamo. Осень, 2019

Пол Эндрю показал в Милане одну из самых сильных коллекций будущей осени.

Осенне-зимнее шоу Salvatore Ferragamo стало знаковым и для самого дома, и для Пола Эндрю, которого буквально на днях назначили глобальным креативным директором. Это была одна из самых сильных коллекции всей Недели, в которой нашлось место заимствованиям из архивов итальянского бренда и современным трендам. Пол Эндрю мастерски сочетает легкие ткани и кожей, а также много работает с цветными принтами, которые так любил сам Сальваторе Феррагамо. Изучая архивы марки, Эндрю обратил внимание и на другие находки отца-основателя: крой из полосок сороковых годов, скульптурный силуэт шестидесятых и множество легких платков с набивным рисунком, из которых потом создал эти лоскутные юбки с разрезами, длинные платья и пижамные костюмы.