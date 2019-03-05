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Salvatore Ferragamo (77)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Salvatore Ferragamo. Осень, 2019

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  • 05 Марта 201916:51
Сюжеты: Salvatore Ferragamo, Осень-зима 2019-20, Неделя моды в Милане

Пол Эндрю показал в Милане одну из самых сильных коллекций будущей осени.

Осенне-зимнее шоу Salvatore Ferragamo стало знаковым и для самого дома, и для Пола Эндрю, которого буквально на днях назначили глобальным креативным директором. Это была одна из самых сильных коллекции всей Недели, в которой нашлось место заимствованиям из архивов итальянского бренда и современным трендам. Пол Эндрю мастерски сочетает легкие ткани и кожей, а также много работает с цветными принтами, которые так любил сам Сальваторе Феррагамо. Изучая архивы марки, Эндрю обратил внимание и на другие находки отца-основателя: крой из полосок сороковых годов, скульптурный силуэт шестидесятых и множество легких платков с набивным рисунком, из которых потом создал эти лоскутные юбки с разрезами, длинные платья и пижамные костюмы.

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