Неделя моды в Милане: Salvatore Ferragamo. Весна, 2020

Пол Эндрю, рассуждая о будущем сезоне, предался мечтам о курортном отдыхе и морских круизах.

Креативный директор итальянского дома моды традиционно сделал акцент на обуви. При этом Эндрю экспериментирует с формой, отделкой и материалами. Отличный пример – прозрачные сандалии на толстом каблуке, изготовленные из смеси оргстекла и ПВХ в цветах, напоминающих муранское стекло. Под стать летней обуви оказался и модельный ряд одежды, в которой чувствуется увлечение дизайнера скульптурой. Некоторые модели смотрелись громоздко, однако нарушенные пропорции были дополнены расслабленными элементами, и в целом коллекция оказалась гармоничной.