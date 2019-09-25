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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Salvatore Ferragamo. Весна, 2020

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  • 25 Сентября 201914:39
Сюжеты: Salvatore Ferragamo, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2020

Пол Эндрю, рассуждая о будущем сезоне, предался мечтам о курортном отдыхе и морских круизах.

Креативный директор итальянского дома моды традиционно сделал акцент на обуви. При этом Эндрю экспериментирует с формой, отделкой и материалами. Отличный пример – прозрачные сандалии на толстом каблуке, изготовленные из смеси оргстекла и ПВХ в цветах, напоминающих муранское стекло. Под стать летней обуви оказался и модельный ряд одежды, в которой чувствуется увлечение дизайнера скульптурой. Некоторые модели смотрелись громоздко, однако нарушенные пропорции были дополнены расслабленными элементами, и в целом коллекция оказалась гармоничной.

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