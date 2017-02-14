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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Calvin Klein Collection. Осень, 2017

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  • 14 Февраля 201711:11
Сюжеты: Calvin Klein, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2017-18

Дебютная коллекция Рафа Симонса для легендарной марки была вдохновлена американской молодежью.

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  • Calvin Klein Collection. Осень, 2017

Бельгийский дизайнер дебютировал на нью-йоркской Неделе в качестве креативного директора Calvin Klein. Смешанная коллекция, которую представил Раф, привела в восторг гостей показа своим прагматизмом и освежающим духом молодости. Шоу сопровождалось инсталляцией любимого художника Симонса Стерлинга Руби и саундтреком Дэвида Боуи.

За кулисами дизайнер подчеркнул, что вдохновлялся американской молодежью, которая, по мнению Рафа, очень умна, честна, сильна и красива. Вероятно, поэтому Симонс прибег к своему любимому минимализму, который гармонично вписался в стиль американской марки. При этом дизайнер использовал такие традиционные методы местной моды, как пэчворк, заимствования из рабочей спецодежды, парки и так далее. Не обошлось, конечно же, без привычных для Calvin Klein джинсов и нижнего белья из архивов бренда 1970-х и 1990-х годов. Очень удачный и для Симонса, и для марки старт.

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