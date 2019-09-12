Неделя моды в Нью-Йорке: Carolina Herrera. Весна, 2020

Создавая весенне-летнюю коллекцию для марки Carolina Herrera, Уэс Гордон вдохновлялся цветами Калифорнии.

С момента своего прихода в американскую марку несколько сезонов назад Уэс Гордон не выпустил еще ни одной неудачной коллекции. Кажется, дизайнер и основательница бренда мыслят буквально идентично. При этом новому креативному директору удается в каждом образе выдерживать безупречный элегантный стиль Каролины, но делать его более живым, энергичным и современным. Эти воздушные и летящие наряды говорят сами за себя.