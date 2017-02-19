Неделя моды в Нью-Йорке: Lacoste. Осень, 2017

Фелипе Оливейра Баптиста отправляет будущей осенью марку Lacoste в большое космическое путешествие.

1 / 46 Lacoste. Осень, 2017



























































































Создавая новую коллекцию Lacoste, дизайнер Фелипе Оливейра Баптиста вдохновлялся биографией самого Рене Лакоста, который однажды присоединился к авиационной промышленности и основал компанию Air Equipement. Именно этой компании весь мир обязан разработками программ Concorde и Airbus, хотя к моде это и имеет лишь косвенное отношение. Кроме того Фелипе рассказал, что его собственный отец был пилотом и увлекался фантастикой. Все вместе это и стало источником вдохновения для новой коллекции.

За исключением нескольких образов, украшенных принтами на космическую тематику, дизайнер все же работает со спортивным стилем. Традиции марки Lacoste Баптиста перерабатывает через уличную моду и гранж 1990-х. Мохеровые кардиганы, пледовая клетка, кожа буйвола, деконструкция, техника пэчворк позволили дизайнеру вдоволь поностальгировать, но во вполне современном ключе. Фелипе Оливейра также объединил классику и высокотехнологичные ткани, придав коллекции выразительности и фактурности.