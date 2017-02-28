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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Michael Kors. Осень, 2017

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  • 28 Февраля 201710:10
Сюжеты: Michael Kors, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2017-18

Новая коллекция Майкла Корса основана на классике, однако в ней нашлось место гламуру и вечному празднику.

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  • Michael Kors. Осень, 2017

Если сравнивать коллекцию Корса с коллекциями других дизайнеров, станет заметно, что он едва не единственный из всех, кто полностью проигнорировал президентство Трампа. Этот американский модельер работает не с идеологической составляющей, а нацелен исключительно на коммерческий успех.

Впрочем, на этот раз Корс умело маскирует это свойство своих коллекций, разбавляя роскошное дефиле выходом модели плюс-сайз (одной!) Эшли Грэм, появлением на подиуме зрелых Каролин Мерфи, Амбер Валетты, Изабели Фонтана и несколькими мужскими образами. Кроме того, за кулисами Майкл вспомнил о своем детстве, в котором его окружали сильные женщины. Что ж, коллекция гармонично отвечает всем этим мотивам, при этом смотрится роскошно, выдержана в духе 1930-х, блистает тысячами искр.

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