Неделя моды в Нью-Йорке: Michael Kors. Осень, 2017

Новая коллекция Майкла Корса основана на классике, однако в ней нашлось место гламуру и вечному празднику.

1 / 65 Michael Kors. Осень, 2017

































































































































Если сравнивать коллекцию Корса с коллекциями других дизайнеров, станет заметно, что он едва не единственный из всех, кто полностью проигнорировал президентство Трампа. Этот американский модельер работает не с идеологической составляющей, а нацелен исключительно на коммерческий успех.

Впрочем, на этот раз Корс умело маскирует это свойство своих коллекций, разбавляя роскошное дефиле выходом модели плюс-сайз (одной!) Эшли Грэм, появлением на подиуме зрелых Каролин Мерфи, Амбер Валетты, Изабели Фонтана и несколькими мужскими образами. Кроме того, за кулисами Майкл вспомнил о своем детстве, в котором его окружали сильные женщины. Что ж, коллекция гармонично отвечает всем этим мотивам, при этом смотрится роскошно, выдержана в духе 1930-х, блистает тысячами искр.