Неделя моды в Нью-Йорке: Prabal Gurung. Весна, 2020

К десятилетию своей дизайнерской карьеры Прабал Гурунг подготовил коллекцию в эклектичном «американском» стиле.

За десять минут до начала своего весенне-летнего шоу американский дизайнер непальского происхождения выступил перед журналистами с речью, в которой затронул и антииммигрантскую политику США. Прабал Гурунг пояснил, что хотел в новой коллекции порассуждать о тех, кто такие американцы. Очевидно, из-за этих мыслей образы получились такими эклектичными. Выбор нетипичных моделей для показа подчеркнул идею, и все оказалось очень впечатляющим. При этом коллекция не стала чем-то экзотическим или слишком костюмированным, наоборот, из буйства фактур и красок Гурунг создал элегантные и жизнерадостные наряды.