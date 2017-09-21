Вход
ADV
Интересно
Неделя моды в Нью-Йорке (532)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Prabal Gurung. Весна-лето, 2018

  • 91
  • 0
  • 21 Сентября 201711:41
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

Яркие краски помогли Прабалу Гурунгу передать чувство счастья и создать гиперженственную коллекцию для сильных женщин.

1 / 44
  • Prabal Gurung. Весна-лето, 2018

Американский дизайнер продолжает расширять смысл моды и работает со стереотипами. Гурунг по-прежнему говорит о том, что привычные стандарты красоты должны быть разрушены. По мнению Прабала, быть красивыми и стильными могут самые разные женщины, независимо от того, какой у них размер, род занятий и так далее.

Чтобы придать моделям ощущение счастья и жизнерадостности, дизайнер использует яркие краски и легкие ткани. Отличное решение для весенне-летнего сезона! Летящие и струящиеся фактуры, окрашенные в сочные тона синего, зеленого, желтого и розового будут классно смотреться на солнце, даже если клиентки Гурунга предпочтут провести лето в городе, а не на природе. В качестве основных материалов использованы тонкий трикотаж и блестящий шелк.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru