Неделя моды в Нью-Йорке: Prabal Gurung. Весна-лето, 2018

Яркие краски помогли Прабалу Гурунгу передать чувство счастья и создать гиперженственную коллекцию для сильных женщин.

1 / 44 Prabal Gurung. Весна-лето, 2018























































































Американский дизайнер продолжает расширять смысл моды и работает со стереотипами. Гурунг по-прежнему говорит о том, что привычные стандарты красоты должны быть разрушены. По мнению Прабала, быть красивыми и стильными могут самые разные женщины, независимо от того, какой у них размер, род занятий и так далее.

Чтобы придать моделям ощущение счастья и жизнерадостности, дизайнер использует яркие краски и легкие ткани. Отличное решение для весенне-летнего сезона! Летящие и струящиеся фактуры, окрашенные в сочные тона синего, зеленого, желтого и розового будут классно смотреться на солнце, даже если клиентки Гурунга предпочтут провести лето в городе, а не на природе. В качестве основных материалов использованы тонкий трикотаж и блестящий шелк.