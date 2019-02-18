Неделя моды в Нью-Йорке: Proenza Schouler. Осень, 2019

Осенне-зимняя коллекция вернувшихся в Нью-Йорк Лазаро Эрнандеса и Джека Макколоу снова оказалась на шаг впереди моды.

Стиль американского дизайнерского дуэта трудно назвать авангардным, однако парни всегда умудряются оказаться на шаг впереди. С одной стороны, их дизайн выглядит очень актуально, с другой – являет собой эталон американской (по крайней мере нью-йоркской – точно!) моды. На этот раз Джек Макколоу и Лазаро Эрнандес не изменили себе и сохранили за собой статус модных вундеркиндов: дизайнеры создали коллекцию в классическом стиле, но использовали смелые техники, экспериментальные ходы и сложные конструкции. Одна из особенностей новой коллекции заключается в том, что модельеры активно работали с денимом. Вероятно, так Джек и Лазаро признавались в любви к родному Нью-Йорку. Кроме того, во многих образах можно заметить элементы деконструкции, которые можно считать данью уважения марке Maison Margiela. Получилось очень красиво и стильно.