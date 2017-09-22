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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Ralph Lauren. Весна-лето, 2018

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  • 22 Сентября 201715:34
Сюжеты: Ralph LAUREN, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

Одним из самых необычных показов завершившейся в Нью-Йорке Недели моды стало шоу Ральфа Лорена.

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  • Ralph Lauren. Весна-лето, 2018

Показ весенне-летней коллекции дома Ralph Lauren проходил в личном гараже американского дизайнера. Декорациями и антуражем для шоу послужила обширная коллекция ретроавтомобилей, принадлежащая Ральфу. Среди классических Porsche, Ferrari, Jaguar, McLaren и Bugatti модели представили ослепительные образы, во многом вдохновленные автомобильной эстетикой и классическим костюмом. Главными акцентами в образном ряде стали функциональность и роскошь.

В новой коллекции Ральфу Лорену удалось использовать ретро, но превратить его в нечто современное и актуальное. Сделав ставку на функциональность и совершенство одежды для автомобилистов, дизайнер создал по-настоящему шикарные образы. Американский модельер использовал плотные и тяжелые ткани, дополняя их натуральной кожей. Твид и пледовая шерсть в весенне-летних образах сочетают все оттенки серого, а также контрастные сочетания черного и белого. Получилось очень торжественно, респектабельно и стильно.

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