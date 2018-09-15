Неделя моды в Нью-Йорке: Rodarte. Весна, 2019

Сестры Малливи вернулись на нью-йоркский подиум с очаровательным и драматичным шоу.

Вернув показ из Парижа в родной Нью-Йорк, сестры Малливи представили здесь немного странную, но завораживающую коллекцию. То, что увидели гости на шоу, было почти от-кутюр и граничило с театральным костюмом. В итоге же впечатления коллекция оставила положительные, а главное – оказалась вполне функциональной и практичной. Балансирую на грани странного и изысканного, Кейт и Лаура создали то, чего давно не было в американской моде, которая считается максимально коммерциализированной. Тюль, кружева, мерцающий атлас, равные края, цветочные вышивки, фактурные материалы – все это создавало атмосферу волшебной сказки.