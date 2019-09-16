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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Rodarte. Весна, 2020

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  • 16 Сентября 201919:32
Сюжеты: Rodarte, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2020

В новой коллекции Кейт и Лаура Малливи эстетически путешествуют от эфирных цветов до элегантного стиля 1980-х.

В этом сезоне сестры Малливи изменили своим привычным театральным показам и выбрали формат лукбука. Для этих романтичных и очень ярких портретов позировали давние подруки дизайнеров: Кирстен Данст, Ялица Апарисио, Кило Киш, Дженьюари Джонс, Габриэль Юнион, сестры Хаим и другие знаменитости. В аннотации к съемке Кейт Малливи сказала: «Интересно иметь возможность делиться идеями мультимедийными способами». Но... Как бы ни были хороши картинки, одежда оказалась еще красивее. Эстетика дизайнеров в этом сезоне немного изменилась в сторону легкого цветочного дизайна и элегантного стиля 1980-х. От этого коллекция очень гармонично рифмуется с новыми образами парней из Proenza Schouler.

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