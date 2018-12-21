Показ Rodarte пройдет Лос-Анджелесе

В прошлом сезоне американская марка покинула расписание Недели высокой моды, а теперь переносит шоу из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

Сестры Кейт и Лаура Малливи продолжают искать эффектную площадку для своих шоу. В прошлом сезоне дизайнеры отказались от участия в кутюрной Неделе в пользу Нью-Йорка, а теперь стало известно, что предстоящее шоу Rodarte пройдет в Лос-Анджелесе. Здесь сестры представят коллекцию сезона осень-зима 2019/20, которую посвятят своему детству, которое прошло в Калифорнии. При этом отмечается, что постановкой шоу займется все тот же знаменитый продюсер Александр де Бетак.