Вход
ADV
Интересно
Rodarte (44)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Показ Rodarte пройдет Лос-Анджелесе

  • 232
  • 0
  • 21 Декабря 201810:34
Сюжеты: Rodarte

В прошлом сезоне американская марка покинула расписание Недели высокой моды, а теперь переносит шоу из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

Сестры Кейт и Лаура Малливи продолжают искать эффектную площадку для своих шоу. В прошлом сезоне дизайнеры отказались от участия в кутюрной Неделе в пользу Нью-Йорка, а теперь стало известно, что предстоящее шоу Rodarte пройдет в Лос-Анджелесе. Здесь сестры представят коллекцию сезона осень-зима 2019/20, которую посвятят своему детству, которое прошло в Калифорнии. При этом отмечается, что постановкой шоу займется все тот же знаменитый продюсер Александр де Бетак.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru