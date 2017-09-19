Вход
ADV
Интересно
Beckham (231)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Victoria Beckham. Весна-лето, 2018

  • 54
  • 0
  • 19 Сентября 201714:39
Сюжеты: Beckham, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

Виктория Бекхэм предлагает немного расслабиться и – вероятно, на время! – отказалась от демонстрации силы и независимости.

1 / 35
  • Victoria Beckham. Весна-лето, 2018

Виктория Бекхэм представила вы Нью-Йорке коллекцию, обреченную на успех. Это случается каждый сезон, однако на этот раз дизайнер представила уверенную и стабильную точку зрения на шик и утонченный вкус. Британский модельер расслабилась и не пожелала демонстрировать силу и мощь, выбрав в качестве главной темы сезона женственность и минимализм.

Весенне-летняя коллекция Бекхэм полна цвета: от минеральных и натуральных до ярких оттенков красного и розового. Силуэты стали более мягкими и нежными, хотя часто заимствованы из мужской моды. Центр коллекции – негабаритные рубашки, угловатые блейзеры и легкие брюки с широкими штанинами. Линия талии, как правило, четко очерчена и делит образ напополам. Смотрится вся коллекция очень классно!

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru