Неделя моды в Нью-Йорке: Victoria Beckham. Весна-лето, 2018

Виктория Бекхэм предлагает немного расслабиться и – вероятно, на время! – отказалась от демонстрации силы и независимости.

1 / 35 Victoria Beckham. Весна-лето, 2018





































































Виктория Бекхэм представила вы Нью-Йорке коллекцию, обреченную на успех. Это случается каждый сезон, однако на этот раз дизайнер представила уверенную и стабильную точку зрения на шик и утонченный вкус. Британский модельер расслабилась и не пожелала демонстрировать силу и мощь, выбрав в качестве главной темы сезона женственность и минимализм.

Весенне-летняя коллекция Бекхэм полна цвета: от минеральных и натуральных до ярких оттенков красного и розового. Силуэты стали более мягкими и нежными, хотя часто заимствованы из мужской моды. Центр коллекции – негабаритные рубашки, угловатые блейзеры и легкие брюки с широкими штанинами. Линия талии, как правило, четко очерчена и делит образ напополам. Смотрится вся коллекция очень классно!