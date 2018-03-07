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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Acne Studios. Осень, 2018

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  • 07 Марта 201811:11
Сюжеты: Acne Studios, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Новую коллекцию Джонни Йоханссон посвятил своим друзьям инди-музыкантам и она стала глотком свежего воздуха на парижской Неделе.

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  • Acne Studios. Осень, 2018

Джонни Йоханссон представил в Париже коллекцию, адресованную современным хиппи и городским кочевникам. На фоне остальных обстоятельных высказываний Недели эта коллекции стала глотком свежего воздуха и смотрелась, действительно, современно и выигрышно. Дизайнер работал с натуральными фактурными материалами приглушенных тонов, из которых создал простые силуэты с элементами ретро. Выцветшие цветочные принты, горошек, эффект ношенных тканей и шнуровки придали коллекции шарма. Получилось очень стильно.

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