Неделя моды в Париже: Acne Studios. Осень, 2018

Новую коллекцию Джонни Йоханссон посвятил своим друзьям инди-музыкантам и она стала глотком свежего воздуха на парижской Неделе.

1 / 33 Acne Studios. Осень, 2018

































































Джонни Йоханссон представил в Париже коллекцию, адресованную современным хиппи и городским кочевникам. На фоне остальных обстоятельных высказываний Недели эта коллекции стала глотком свежего воздуха и смотрелась, действительно, современно и выигрышно. Дизайнер работал с натуральными фактурными материалами приглушенных тонов, из которых создал простые силуэты с элементами ретро. Выцветшие цветочные принты, горошек, эффект ношенных тканей и шнуровки придали коллекции шарма. Получилось очень стильно.