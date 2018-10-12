Неделя моды в Париже: Alexander McQueen. Весна, 2019

Сара Бертон показала в Париже лирическую коллекцию, вдохновленную мыслью о том, что женщина может найти силу в своей уязвимости.

Всю работу Сары Бертон для марки Alexander McQueen можно определить концепцией земного величия. Дизайнер постоянно обращается к темам, в которых слышны отголоски язычества, брутальность, естественность и интимные отношения с природой. На этот раз Бертон не делает исключения и отправляется за вдохновением в путешествие по древним британским святыням. Она видит, что спустя века здесь заметны следы, которые люди оставили на теле природы, чтобы соединиться с ней и черпать от нее силы.

С этой природой, полной духа и энергии, Бертон ассоциирует свою языческую героиню. Она самодостаточна, решительна и сильна в своей женственности, но при этом уязвима перед внешним влиянием. По сути, модельер придумывает наряды для архетипической богини-воительницы, которая в некоторых ситуациях может быть романтичной, нежной и мягкой. Словом, новый показ Бертон снова превратился в новую серию фэнтезийной саги.