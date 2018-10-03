Неделя моды в Париже: Azzedine Alaia. Весна, 2019

Команда дизайнеров модного дома представила небольшую весенне-летнюю коллекцию, основанную на традиционных кодах марки.

После безвременной кончины Аззедина Алайя в прошлом году руководство марки так и не определилось с выбором нового кретаивного директора. За создание образов весенне-летней коллекции в этот раз отвечала команда дизайнеров, которые вдохновлялись архивами дома. Модельеры работали с трикотажем и хлопком, создавая удлиненные белые рубашки, текстурные платья и другие модели по фигуре. В целом, эта небольшая коллекция смотрится довольно просто и нежно, как скромный реверанс в адрес Аззедина Алайи.