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Неделя моды в Париже (988)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Azzedine Alaia. Весна, 2019

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  • 03 Октября 201809:54
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

Команда дизайнеров модного дома представила небольшую весенне-летнюю коллекцию, основанную на традиционных кодах марки.

После безвременной кончины Аззедина Алайя в прошлом году руководство марки так и не определилось с выбором нового кретаивного директора. За создание образов весенне-летней коллекции в этот раз отвечала команда дизайнеров, которые вдохновлялись архивами дома. Модельеры работали с трикотажем и хлопком, создавая удлиненные белые рубашки, текстурные платья и другие модели по фигуре. В целом, эта небольшая коллекция смотрится довольно просто и нежно, как скромный реверанс в адрес Аззедина Алайи.

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