Вход
ADV
Интересно
Carven (17)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Carven. Весна-лето, 2018

  • 55
  • 0
  • 11 Октября 201716:52
Сюжеты: Carven, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

Дебют Сержа Руффье в парижском доме моды оказался космополитичным и очень очаровательным.

В своей дебютной коллекции для Carven Серж Руффье использовал мотив глобуса и географических карт, из которых создал очень красивые коллажи. Дизайнер также вдохновлялся аристократичными интерьерами 1970-х годов и элементами колониального стиля. Руффье использовал аутентичные африканские ткани, раскрашенные вручную, а также работал над собственными вариациями на тему сафари.

Кроме того, новый креативный директор уводит Carven в богемные кварталы Левого берега и Парижа 1960-х годов. Отсюда берутся простые линии, A-силуэт, стеганные ткани и рубашки поло. В качестве декора Руффье также использует кутюрные вышивки и принт петуха, символизирующего саму Францию. Получилось очень красиво и живо.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru