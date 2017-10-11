Неделя моды в Париже: Carven. Весна-лето, 2018

Дебют Сержа Руффье в парижском доме моды оказался космополитичным и очень очаровательным.

В своей дебютной коллекции для Carven Серж Руффье использовал мотив глобуса и географических карт, из которых создал очень красивые коллажи. Дизайнер также вдохновлялся аристократичными интерьерами 1970-х годов и элементами колониального стиля. Руффье использовал аутентичные африканские ткани, раскрашенные вручную, а также работал над собственными вариациями на тему сафари.

Кроме того, новый креативный директор уводит Carven в богемные кварталы Левого берега и Парижа 1960-х годов. Отсюда берутся простые линии, A-силуэт, стеганные ткани и рубашки поло. В качестве декора Руффье также использует кутюрные вышивки и принт петуха, символизирующего саму Францию. Получилось очень красиво и живо.