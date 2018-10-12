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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Chanel. Весна, 2019

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  • 12 Октября 201808:32
Сюжеты: Chanel, Весна-лето 2019

Карл Лагерфельд превратил залы парижского Гран-Пале в настоящий пляж, на котором представил очень легкую и расслабленную коллекцию.

Креативный директор парижского дома моды обращается к мотивам, с которых сто лет назад начиналась история Chanel. Довильский пляж для марки – это не подчеркнутая сексуальность или место для проявления героизма, пляж Chanel умиротворенный и романтичный. Именно такую атмосферу по заказу Лагерфельда создали в залах Большого дворца, засыпав их песком и разбив искусственный водоем. Как всегда, декорации и антураж потрясали размахом и смелостью, но и традиционно отвлекали от самой коллекции.

Что касается представленных образов, то Лагерфельд остается буржуазным и прагматичным. Дизайнер снова осовременивает наследие Коко Шанель, сохраняя знаковые для парижского дома черты. На этот раз Карл работает с преувеличенными объемами и квадратными формами, создавая из твида удобные и мягкие модели. Разбавляет традиционную составляющую дизайнер при помощи элементов, анонсирующих будущую коллекцию пляжной линейки, недавно приобретенной Chanel.

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