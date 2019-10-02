Неделя моды в Париже: Chanel. Весна, 2020

Виржини Виар переосмысливает стиль парижского дома и вдыхает в него энергию молодости и радости.



Новая коллекция Chanel, действительно, получилась максимально жизнеутверждающей. Виржини Виар умело справляется с поставленной перед ней задачей расширить клиентуру марки более молодой аудиторией. В качестве главной темы дизайнер выбрала новую волну, воспоминания о которой теперь на волне, а также свежие интерпретации традиционного твида. Последний у Виар окрашивается в яркие оттенки, а порой принимает форму совсем далекую от классического пальто.