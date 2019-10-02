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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Chanel. Весна, 2020

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  • 02 Октября 201910:41
Сюжеты: Chanel, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2020

Виржини Виар переосмысливает стиль парижского дома и вдыхает в него энергию молодости и радости.


Новая коллекция Chanel, действительно, получилась максимально жизнеутверждающей. Виржини Виар умело справляется с поставленной перед ней задачей расширить клиентуру марки более молодой аудиторией. В качестве главной темы дизайнер выбрала новую волну, воспоминания о которой теперь на волне, а также свежие интерпретации традиционного твида. Последний у Виар окрашивается в яркие оттенки, а порой принимает форму совсем далекую от классического пальто.

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