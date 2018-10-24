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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Elie Saab. Весна, 2019

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  • 24 Октября 201811:40
Сюжеты: Elie Saab, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

В весенне-летней коллекции Эли Сааб вновь предпринимает попытку вырваться за рамки вечерней моды, с которой его привыкли ассоциировать.

Как правило, марку Elie Saab воспринимают, как бренд вечерней одежды с богатым декором и многочисленными украшениями. Ярлык давно надоел самому Саабу, поэтому дизайнер периодически предпринимает попытки вырваться за эти рамки. Модельер заигрывает с интересами молодого поколения и делает ставку на повседневную одежду. Впрочем, фирменный почерк Эли легко угадывается и в этом случае: максимальная длина, летящие складки и оборки, дорогие ткани… Сааб остается романтиком и едва ли не главным на сегодня певцом женственности. На этот раз он все же отказался от чрезмерно декора, хотя и использовал вырезанные лазером кружева, галлюциногенные принты и цветочную вышивку.

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