Неделя моды в Париже: Elie Saab. Весна, 2019

В весенне-летней коллекции Эли Сааб вновь предпринимает попытку вырваться за рамки вечерней моды, с которой его привыкли ассоциировать.

Как правило, марку Elie Saab воспринимают, как бренд вечерней одежды с богатым декором и многочисленными украшениями. Ярлык давно надоел самому Саабу, поэтому дизайнер периодически предпринимает попытки вырваться за эти рамки. Модельер заигрывает с интересами молодого поколения и делает ставку на повседневную одежду. Впрочем, фирменный почерк Эли легко угадывается и в этом случае: максимальная длина, летящие складки и оборки, дорогие ткани… Сааб остается романтиком и едва ли не главным на сегодня певцом женственности. На этот раз он все же отказался от чрезмерно декора, хотя и использовал вырезанные лазером кружева, галлюциногенные принты и цветочную вышивку.