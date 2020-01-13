У марки Elie Saab появилась детская линейка

Ливанский дизайнер Эли Сааб сообщил о запуске новой коллекции Elie Saab Junior.

В пресс-релизе модного дома говорится, что над коллекциями для детской линейки Эли Сааб будет работать совместно с маркой Simonetta. За создание обуви будет отвечать дизайнер Андреа Монтельпаре, который выпускает детскую обувь премиум класса. Впервые детскую коллекцию представят на ярмарке Pitti Immagine Bimbo во Флоренции 16 января. Сам Сааб так прокомментировал новость: «Эта линия позволит нам создавать изделия, которые соответствуют вкусу и чувствительности самых маленьких ценителей стиля, и которые разработаны с особой заботой и вниманием к деталям».