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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Givenchy. Осень, 2018

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  • 30 Марта 201811:59
Сюжеты: Givenchy, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Четвертая коллекция Клэр Уэйт Келлер для парижского дома моды замешана на стилистике восьмидесятых, но выглядит яркой и буйной.

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  • Givenchy. Осень, 2018

Новая коллекция Givenchy просто пропитана эстетикой 1980-х. Это заметно, прежде всего, по игре с объемами, огромным принтам, крупным деталям, блестящим фактурам и желании выглядеть роскошно. Однако при всем этом разнообразии Клэр Уэйт Келлер остается прекрасным стилистом и сохраняет чувство меры и такта. Дизайнер вдохновляется клубной сценой Берлина той эпохи, но не хочет выглядеть нарочито. Стиль восьмидесятых Уэйт Келлер успешно сочетает с сексуальностью в духе вамп, от этого модели только выигрывают и становятся более элегантными и утонченными.

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