Неделя моды в Париже: Givenchy. Осень, 2018

Четвертая коллекция Клэр Уэйт Келлер для парижского дома моды замешана на стилистике восьмидесятых, но выглядит яркой и буйной.

1 / 61 Givenchy. Осень, 2018

























































































































Новая коллекция Givenchy просто пропитана эстетикой 1980-х. Это заметно, прежде всего, по игре с объемами, огромным принтам, крупным деталям, блестящим фактурам и желании выглядеть роскошно. Однако при всем этом разнообразии Клэр Уэйт Келлер остается прекрасным стилистом и сохраняет чувство меры и такта. Дизайнер вдохновляется клубной сценой Берлина той эпохи, но не хочет выглядеть нарочито. Стиль восьмидесятых Уэйт Келлер успешно сочетает с сексуальностью в духе вамп, от этого модели только выигрывают и становятся более элегантными и утонченными.