Неделя моды в Париже: Givenchy. Весна-лето, 2018

Клэр Уэйт Келлер блестяще дебютировала в Париже в качестве нового кретаивного директора Givenchy, представив коллекцию, основанную на архивах дома.

1 / 67 Givenchy. Весна-лето, 2018





































































































































Покинув Chloe и заняв место Рикардо Тиши, Клэр Уэйт Келлер обратилась к архивам парижского дома Givenchy, чтобы начать все с чистого листа. Дизайнер полностью отказалась от романтического подхода к созданию одежды, который был ее визитной карточкой в последние годы. При этом Келлер дебютировала не только в качестве нового креативного директора дома Givenchy, но и как дизайнер мужских образов.

За кулисами показа модельер подчеркнула, что люди настолько сильно ассоциируют ее с домом Chloe, что перестали воспринимать ее как отдельную креативную единицу. Первой коллекцией на новом месте дизайнер как раз и попыталась показать свою многогранность. Уэйт Келлер обращает свое внимание на архивы дома – коллекции Юбера де Живанши, Джона Гальяно, Александра Маккуина, Жюльена Макдональда – и наследие последних лет – то, что делал для Givenchy ее предшественник Рикардо Тиши. Однако Клэр еще раз подчеркивает, что пришла в компанию для трансформации и изменения бренда.

В итоге на подиуме появилась коллекция, созданная человеком, владеющим высшим портновским мастерством и очарованным модой. Главный акцент сделан на резком крое, многочисленных заимствованиях из спортивного стиля и традиционной парижской элегантности. В некоторых образах можно заметить влияние милитари и работу с объемами, но в целом коллекция смотрится органично. Здесь гармонично смешались и хипстеры и сотрудники офисов. Получилось очень классно.