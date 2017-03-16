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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Hermes. Осень, 2017

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  • 16 Марта 201711:28
Сюжеты: Hermes, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2017-18

Свободным использованием цвета и новейших материалов креативный директор дома Надеж Ване-Цибульски обозначила собственный уход от скромности и сдержанности.

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  • Hermes. Осень, 2017

В осенне-зимней коллекции Hermes Надеж Ване-Цибульски довольно смело использует цвет и необычные сочетания материалов. Таким образом она показывает, что хочет избавиться от репутации сдержанного дизайнера и дать традициям дома новую жизнь. Пахта, карамель, сирень и изумрудный – все это благородные оттенки, которые создают ретронастроение. Однако Надеж дополняет их выразительными деталями и превращает в нечто новое. Дизайнер использует двусторонние фактуры, блестящие серебристые молнии, а также овчину, чтобы достигнуть желаемого эффекта.

Очевидно, что обращаясь к наследию дома, Ване-Цибульски вдохновляется кожаными фартуками, которые носили мастера Hermes. Элементы этой форменной одежды модельер добавляет платьям с высокой талией, в которых гармонично соединяются и фактурная трикотажная ткань, и карамельная замша. Шелковые шарфы немного потеряли в яркости цветов, зато приобрели новые выразительные узоры (выполненные вручную), они дают модельеру новые возможности для подчеркивания контрастов. Так появляется образ из сиреневой рубашки, зеленой юбки и кожаной куртки оттенка баклажана, украшенной монгольским барашком. О новой коллекции сама Надеж сказала: «Это одежда, предназначенная для ношения с удовольствием и уверенностью».

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