Неделя моды в Париже: Hermes. Осень, 2020

Парижский дом моды представил элегантную коллекцию сдержанных образов.

Показ новой коллекции дома Hermes проходил во время парижских антимакроновских протестов, из-за чего некоторые гости так и не смогли добраться до шоу. О чем, конечно же, пожалели, когда увидели фотографии осенне-зимних образов. Вероника Нишанян создала типичную для парижской марки элегантную коллекцию, в которой использовала фирменную кожу Hermes. Кожаные детали структурировали мягкие силуэты, а стеганые костюмы напоминали о восточно-азиатском влиянии на дизайнера. Получилась отличная коллекция для современных горожан.