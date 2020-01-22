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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Hermes. Осень, 2020

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  • 22 Января 202022:51
Сюжеты: Hermes, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2020-21

Парижский дом моды представил элегантную коллекцию сдержанных образов.

Показ новой коллекции дома Hermes проходил во время парижских антимакроновских протестов, из-за чего некоторые гости так и не смогли добраться до шоу. О чем, конечно же, пожалели, когда увидели фотографии осенне-зимних образов. Вероника Нишанян создала типичную для парижской марки элегантную коллекцию, в которой использовала фирменную кожу Hermes. Кожаные детали структурировали мягкие силуэты, а стеганые костюмы напоминали о восточно-азиатском влиянии на дизайнера. Получилась отличная коллекция для современных горожан.

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