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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Hermes. Весна-лето, 2018

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  • 31 Октября 201720:53
Сюжеты: Hermes, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

Оставшись несколько сезонов назад единственным креативным директором Hermes, Надеж Ване-Цибульски понемногу оживляет стиль дома.

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  • Hermes. Весна-лето, 2018

В новой коллекции Ване-Цибульски уделает особое внимание цветовой гамме Hermes, которую значительно расширяет и оживляет. Весенне-летняя коллекция состоит из черного, синего, приглушенного красного, пыльного желтого, изумрудного и розового гранитного. Это очень освежает и наполняет свободой сдержанный характер парижского дома. Создается ощущение, что Надеж стала менее уважительно относиться к традициям дома, однако желание сделать марку более современной заслуживает похвалы.

Что касается выразительных средств, то помимо новых оттенков, Надеж работает с графикой, используя цветочные принты и пледовую клетку. Все вместе это смотрится очень по-модернистски. Модельный ряд стал более комфортным, хотя по-прежнему универсален и сдержан. Силуэты женственны и минималистичны, хотя местами можно заметить авангардный подход – асимметрию, глубокие разрезы и смещение пропорций.

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