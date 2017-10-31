Неделя моды в Париже: Hermes. Весна-лето, 2018

Оставшись несколько сезонов назад единственным креативным директором Hermes, Надеж Ване-Цибульски понемногу оживляет стиль дома.

1 / 52 Hermes. Весна-лето, 2018







































































































В новой коллекции Ване-Цибульски уделает особое внимание цветовой гамме Hermes, которую значительно расширяет и оживляет. Весенне-летняя коллекция состоит из черного, синего, приглушенного красного, пыльного желтого, изумрудного и розового гранитного. Это очень освежает и наполняет свободой сдержанный характер парижского дома. Создается ощущение, что Надеж стала менее уважительно относиться к традициям дома, однако желание сделать марку более современной заслуживает похвалы.

Что касается выразительных средств, то помимо новых оттенков, Надеж работает с графикой, используя цветочные принты и пледовую клетку. Все вместе это смотрится очень по-модернистски. Модельный ряд стал более комфортным, хотя по-прежнему универсален и сдержан. Силуэты женственны и минималистичны, хотя местами можно заметить авангардный подход – асимметрию, глубокие разрезы и смещение пропорций.