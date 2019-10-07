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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Isabel Marant. Весна, 2020

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  • 07 Октября 201911:03
Сюжеты: Isabel Marant, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2020

Источником вдохновения для создания новой коллекции Изабель Маран послужил бразильский фанк.

Весенне-летний показ Изабель Маран был пропитан желанием дизайнера продлить лето хотя бы на еще один вечер. В садах Пале Рояль гости шоу угощались мохито и могли наслаждаться музыкой, которая легла в основу самой коллекции. Яркий и тропический бразильский фанк придал представленным образам сексуальности и цвета. Однако Изабель не сосредоточена лишь на декоративной составляющей одежды, в новой коллекции заметно влияние архитектуры, которое традиционно отличает работы дизайнера. На этот раз она вдохновлялась сооружениями Оскара Нимейера и Роберто Бурла Маркса.

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