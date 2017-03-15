Неделя моды в Париже: Louis Vuitton. Осень, 2017

В новой коллекции Николя Гескьер рассуждает о размытых границах культуры, гендера, а также повседневной и вечерней одежды.

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В этом сезоне парижский дом Louis Vuitton представляет мир без границ. Гескьер черпал вдохновение из самых разных источников, отсюда и эклектика образов. Креативный директор марки размышляет о размытых границах между разными культурами, гендерными представлениями и повседневной и вечерней моды. О новой коллекции Николя говорит, что цель коллекции заключается в том, чтобы полностью ликвидировать границы и переключиться на воскрешение образа кочевника, в котором сочетались бы самые различные мотивы».

Однако Николя Гескьер, даже стирая границы, все равно создает моду для городских жительниц. По большому счету, стараясь не отойти от традиций дома, дизайнер все же ориентируется на спортивную одежду. Короткие кожаные куртки и коллажи из меха в стиле бохо, брючные костюмы с подпоясанными твидовыми пиджаками, короткие юбки из твида… Все эти элементы придают коллекции структурированности, чтобы она не смотрелась слишком уж расслаблено.