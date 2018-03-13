Неделя моды в Париже: Maison Margiela. Осень, 2018

Джон Гальяно посвятил новую коллекцию бессознательному гламуру, однако гостям показа пришлось искать это настроение очень глубоко в образах.

1 / 32 Maison Margiela. Осень, 2018































































Представляя новую коллекцию для Maison Margiela, Джон Гальяно рассуждал о «бессознательном гламуре – результате одевания в спешке». Дизайнер надел на моделей сначала пальто, а уж потом платья и пиджаки, что, по его мнению, как нельзя лучше отражает это настроение. Гальяно анализирует повседневный наряд современной женщины и переставляет все с ног на голову. Очевидные связи между вещами в коллекции разрушены, так предметы гардероба приобретают новое значение и предстают в новом ракурсе. В итоге образы у модельера получились сильными и даже агрессивными, но все-таки и с изрядной долей шарма.