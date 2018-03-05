Неделя моды в Париже: Proenza Schouler. Осень, 2018

Джек МакКоллоу и Лазаро Эрнандес представили в Париже коллекцию, которая представляет собой компиляцию самых популярных хитов их марки.

1 / 36 Proenza Schouler. Осень, 2018







































































Находясь в авангарде нью-йоркской моды десять лет, Джек Макколоу и Лазаро Эрнандес во многом определяли направление ее развития. Сменив локацию показов, дизайнерский дуэт только выиграл: Парижу уже давно требовался такой современный взгляд на моду. Кажется, теперь все на своих местах.

Однако дизайнеры, похоже, взяли небольшую передышку не решили не утруждать себя работой над созданием новых образов. Джек и Лазаро перетрясли собственные архивы, отобрали главные хиты за все десять лет и, естественно, обновив их, выпустил образы на парижский подиум. Этот экскурс в историю марки понравился всем собравшимся на дефиле гостям, включая байеров. Особенно гостям запомнились декор, который находился на грани с ремесленными техниками, и великолепные текстуры и их сочетания. Марка по-прежнему остается одной из самых стильных и самых заметных.