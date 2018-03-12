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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Rodarte. Осень, 2018

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  • 12 Марта 201811:23
Сюжеты: Rodarte, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Кейт и Лаура Малливи представили в рамках парижской Недели лукбук новой коллекции с участием своих звездных подруг.

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  • Rodarte. Осень, 2018

В этот раз Кейт и Лаура Малливи из Rodarte решили пропустить подиумный показ и представили новую коллекцию в виде лукбука. В съемках принимали участие их звездные подруги и музы. На красивых кадрах можно увидеть Ким Гордон, Джию Коппола, Граймс, Кирстен Данст и других знаменитостей.

Сама коллекция, как всегда у сестер дизайнеров, получилась очень женственной и романтичной. Она включает кружевные блузки, облегающих юбки фламенко и шикарные платья, расшитые цветами. Дуэт играет с разноцветной палитрой: от нежного голубого до яркого красного. Некоторые модели украшены тюлем, рюшами, аппликациями в виде бабочек и серебряными блестками.

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