Неделя моды в Париже: Rodarte. Осень, 2018

Кейт и Лаура Малливи представили в рамках парижской Недели лукбук новой коллекции с участием своих звездных подруг.

1 / 26 Rodarte. Осень, 2018



















































В этот раз Кейт и Лаура Малливи из Rodarte решили пропустить подиумный показ и представили новую коллекцию в виде лукбука. В съемках принимали участие их звездные подруги и музы. На красивых кадрах можно увидеть Ким Гордон, Джию Коппола, Граймс, Кирстен Данст и других знаменитостей.

Сама коллекция, как всегда у сестер дизайнеров, получилась очень женственной и романтичной. Она включает кружевные блузки, облегающих юбки фламенко и шикарные платья, расшитые цветами. Дуэт играет с разноцветной палитрой: от нежного голубого до яркого красного. Некоторые модели украшены тюлем, рюшами, аппликациями в виде бабочек и серебряными блестками.