Неделя моды в Париже: Saint Laurent. Осень, 2017

Для своего второго шоу в Saint Laurent Энтони Ваккарелло создал микс из агрессивных и безукоризненных образов.

1 / 90 Saint Laurent. Осень, 2017



















































































































































































Второе шоу бельгийского дизайнера в парижском доме оказалось довольно масштабным и включило почти сто женских и мужских образов. В новой коллекции Ваккарелло по-прежнему отказывается от шикарности в ее привычном понимании в пользу агрессивной крутости. Современные герои Saint Laurent – это активные пользователи Instagram, превратившие себя в новых поп-звезд. Главное для них – выделяться. Отсюда все эти короткие платья one shoulder, глубочайшие декольте, черные винил, россыпи кристаллов и лакированная кожа.

Однако Энтони не только гонится за оригинальностью и эпатажем, он вполне красноречиво демонстрирует свой интерес к истории костюма. Так в коллекции неоднократно появляются съемные части – объемные, даже гротескные рукав, заимствованные из культуры Ренессанса. Еще одна важная составляющая коллекции – агрессивная сексуальность, которой пропитано буквально все: от черного цвета до максимально открытого тела. Дополнительно на создание этого настроения работают тысячи сияющих кристаллов.

В целом, можно сказать, что Ваккарелло успешно удается развивать традиционную линию идею мсье Сен-Лорана о шикарной повседневной одежде. В то же время дизайнер не отказывается от находок своего предшественника Эди Слимана, но дополняет их собственным оригинальным стилем, дерзким, динамичным и сексуальным.