Неделя моды в Париже: Sonia Rykiel. Осень, 2019

После масштабных празднований 50-летия парижского дома моды Жюли де Либран пропустила подиумный показ и представила лукбук новой коллекции.

Парижский дом моды решил взять тайм-аут в этом сезоне и отказался от подиумного показа. Осенне-зимняя коллекция была презентована в формате лукбука и через цифровые коммуникации. При этом сама коллекция выглядит законченно и концептуально, креативный директор марки Жюли де Либран, как и прежде, верна идее о том, что создавать надо не моду, а стиль. Во главе угла все та же индивидуальность и знаковые ценности Sonia Rykiel. Отсюда акцент на фирменном полосатом трикотаже, а также уравновешенных и умных силуэтах и заимствованной из мужской моды верхней одежде. Де Либран играет с полосками и создает из них калейдоскопические сочетания, использует технику пэчворк, а также вдохновляется 1970-ми годами.