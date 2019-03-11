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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Sonia Rykiel. Осень, 2019

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  • 11 Марта 201919:25
Сюжеты: Sonia Rykiel, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2019-20

После масштабных празднований 50-летия парижского дома моды Жюли де Либран пропустила подиумный показ и представила лукбук новой коллекции.

Парижский дом моды решил взять тайм-аут в этом сезоне и отказался от подиумного показа. Осенне-зимняя коллекция была презентована в формате лукбука и через цифровые коммуникации. При этом сама коллекция выглядит законченно и концептуально, креативный директор марки Жюли де Либран, как и прежде, верна идее о том, что создавать надо не моду, а стиль. Во главе угла все та же индивидуальность и знаковые ценности Sonia Rykiel. Отсюда акцент на фирменном полосатом трикотаже, а также уравновешенных и умных силуэтах и заимствованной из мужской моды верхней одежде. Де Либран играет с полосками и создает из них калейдоскопические сочетания, использует технику пэчворк, а также вдохновляется 1970-ми годами.

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