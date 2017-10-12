Неделя моды в Париже: Thom Browne. Весна-лето, 2018

Еще одной выдающейся коллекцией прошедшей Недели моды стали весенне-летние образы от американского дизайнера Тома Брауна.

Итак, Том Браун дебютировал на Неделе моды в Париже. О подготовке к этому событию сам дизайнер рассказывает, что вдохновлялся кутюром, который всегда ассоциируется с французской столицей. Собственно говоря, элементы кутюрной работы Браун активно использовал в новой коллекции, а то, что американец сделал с тюлем, поразило гостей шоу.

Браун подчеркннул, что его видение кутюра «почти детское», поэтому многим его работа может показаться наивной и слишком очевидной. Дизайнер выбирает тюль в качестве главного материала и мастерски объединяет его с классическими американскими тканями, которые сам очень любит. Модельер показывает связь между работой мастериц-белошвеек и традиционными народными ремеслами. Эффект оказывается ошеломляющим, а критики называют его коллекцию прет-а-порте кутюрной, которая могла бы быть показана в Париже в июле.