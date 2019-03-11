Неделя моды в Париже: Yohji Yamamoto. Осень, 2019

Коко Роша, присутствующая на показе в качестве гостьи, назвала Едзи Ямамото дизайнером, который продает фантазии.

Показ новой коллекции Едзи Ямамото заставил гостей оживиться. Дизайнер снова вернулся к своей фирменной технике живописных драпировок черной ткани. За кулисами шоу он поделился с журналистами, что новая коллекция – своеобразный вызов модному истеблишменту, для которого главным остаются продажи и коммерческий успех. Ямамото сказал, что вернулся к тому периоду своей карьеры, когда всю работу делал сам. Отсюда и свободно висящие нити, детская ручная роспись, красочные вышивки и грубые швы нарочитого белого цвета. При этом образы не выглядят как собранные наспех начинающим модельером. Это красивая абстракция, которая вполне функциональна и очень элегантна.