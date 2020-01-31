Неделя моды в Париже: Yohji Yamamoto. Осень, 2020

Едзи Ямамото представил в Париже коллекцию, которую сам же назвал партизанской и жесткой.

За кулисами показа осенне-зимней коллекции Едзи Ямамото признался, что чувствует себя уставшим: «Я становлюсь немного опасным, я начинаю капризничать о себе и своей стране, о мире, о мире моды». Однако дизайнер не пояснил природу своей усталости: то ли это все из-за организации дефиле, то ли это работа над коллекцией, а то ли и моды в целом. Однако, как истинный человек контрастов, Ямамото представил все-таки очень энергичную и гармоничную коллекцию. Его армия убогих воинов из ушедших, но разных эпох вышла на подиум в многослойных нарядах, необработанными краями и швами напоминающих о гранже девяностых. Как всегда, у Едзи все очень поэтично.