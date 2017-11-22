Неделя моды в Токио: Licht Ster. Весна-лето, 2018

Японская марка Licht Ster выпустила одну из самых заметных коллекций токийской Недели: все образы дизайнеры построили на белом цвете.

Молодая марка Licht Ster – детище дизайнера Наоси Саваянаги и Хикари, племянницы японского модельера и художника по костюмам Дзюнко Косино. Как и другие начинающие коллеги, бренд выбрал путь смешения уличной моды и спортивного стиля. Однако дебютная коллекция получилась действительно заметной, по крайней мере – на фоне остальных показов Недели моды в Токио. Привлечь всеобщее внимание дизайнеры смогли благодаря белому цвету, который составил основу коллекции. Что касается модельного ряда, то многие образы напоминали гардероб для отдыха в элитном загородном клубе. Теннисные платья, свободные брюки, спортивные шорты и блейзеры – все это было по-настоящему интересным.