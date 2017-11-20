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Артем Кузелев

Неделя моды в Токио: Murral. Весна-лето, 2018

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  • 20 Ноября 201713:42
Сюжеты: Неделя моды в Токио, Весна-лето 2018

В новой коллекции Аюми Секигути и Юсуке Мурамацу используют интерьерный текстиль, который украшают ботаническими мотивами.

Многое из текстиля, выбранного Аюми Секигути и Юсуке Мурамацу для их весенне-летней коллекции, заимствовано из интерьерного дизайна, включая шторы и обивку. Креативные директора марки Murral используют много кружева, оборок и необработанные края ткани в отделке подолов платьев и юбок. Один из халатов в коллекции настолько напоминает шторы, что даже снабжен характерным веревочным поясом с кисточками. Дизайнеры активно использовали ботанические мотивы, украсив цветочными вышивками многие модели коллекции.

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