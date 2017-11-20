Вход
ADV
Интересно
Неделя моды в Токио (32)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Токио: Nerd Unit. Весна-лето, 2018

  • 55
  • 0
  • 20 Ноября 201712:23
Сюжеты: Неделя моды в Токио, Весна-лето 2018

Дизайнер образцовой стритстайл марки Рональд Чу на этот раз вдохновлялся военной униформой.

Бренд Nerd Unit уже давно стал одним из самых востребованных у любителей актуального стритстайла. На этот раз его креативный директор Рональд Чу вдохновляется милитари и создает идеальную коллекцию для городских жителей. Главная заметная часть коллекции – камуфляж, который Чу собирает из геометрических принтов зеленых и серых оттенков. К военной форме дизайнер добавляет комбинезоны рабочих, брюки с широкими штанинами, парки и футболки из велюра. Получилось очень классно!

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru