Неделя моды в Токио: Nerd Unit. Весна-лето, 2018

Дизайнер образцовой стритстайл марки Рональд Чу на этот раз вдохновлялся военной униформой.

Бренд Nerd Unit уже давно стал одним из самых востребованных у любителей актуального стритстайла. На этот раз его креативный директор Рональд Чу вдохновляется милитари и создает идеальную коллекцию для городских жителей. Главная заметная часть коллекции – камуфляж, который Чу собирает из геометрических принтов зеленых и серых оттенков. К военной форме дизайнер добавляет комбинезоны рабочих, брюки с широкими штанинами, парки и футболки из велюра. Получилось очень классно!