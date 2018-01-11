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Неделя моды в Лондоне (362)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Лондоне: Craig Green. Осень, 2018

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  • 11 Января 201813:20
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2018-19

В новой мужской коллекции Крейга Грина мы видим одежду современных городских кочевников, созданную из трикотажа и хлопковой ткани.

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  • Craig Green. Осень, 2018

Похоже, в этот раз дизайнер решил отойти от строго британского стиля и показать, что ему интересны импровизация и несовершенные формы. Новая коллекция – это собрание случайных образов, адресованных современным кочевникам. Грин, который уже во второй раз получил премию British Fashion Awards как лучший мужской дизайнер, решил освободиться от условностей и отнестись к моде, как к игре. Огромные рубахи, негабаритные пальто, халаты, тяжелые джинсы и одеяла составили основу новой коллекции. Одной из самых привлекательных составляющих образов стала геометрия техники пэчворк и трикотаж, который Грин легко сочетает с латексом.

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