Неделя мужской моды в Лондоне: Craig Green. Осень, 2018

В новой мужской коллекции Крейга Грина мы видим одежду современных городских кочевников, созданную из трикотажа и хлопковой ткани.

1 / 30 Craig Green. Осень, 2018



























































Похоже, в этот раз дизайнер решил отойти от строго британского стиля и показать, что ему интересны импровизация и несовершенные формы. Новая коллекция – это собрание случайных образов, адресованных современным кочевникам. Грин, который уже во второй раз получил премию British Fashion Awards как лучший мужской дизайнер, решил освободиться от условностей и отнестись к моде, как к игре. Огромные рубахи, негабаритные пальто, халаты, тяжелые джинсы и одеяла составили основу новой коллекции. Одной из самых привлекательных составляющих образов стала геометрия техники пэчворк и трикотаж, который Грин легко сочетает с латексом.