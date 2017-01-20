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Alexander McQueen (214)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Alexander McQueen. Осень, 2017

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  • 20 Января 201719:25
Сюжеты: Alexander McQueen, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2017-18

Сара Бертон представила настолько яркую мужскую коллекцию, что половину лукбука пришлось выполнить в черно-белой гамме.

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  • Alexander McQueen. Осень, 2017

Создавая осенне-зимнюю коллекцию, дизайнер вдохновлялась павлинами и творчеством Оскара Уайльда. Поэтому новые образы и получились такими декадентскими, богемными и вычурными. Сара Бертон выбрала павлина в качестве главного символа коллекции и не прогадала: такого мужская мода, за исключением шедевров Алессандро Микеле, не видела уже давно.

Осенне-зимние образы щедро декорированы узорами, копирующими павлинье перо, при том выглядят они довольно элегантно. Верблюжьи пальто дизайнер украсила щедрыми вышивками, куртки из жаккарда дополнила деталями из цветного мохера. В итоге получилось очень стильно и заманчиво.

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