Неделя мужской моды в Милане: Alexander McQueen. Осень, 2017

Сара Бертон представила настолько яркую мужскую коллекцию, что половину лукбука пришлось выполнить в черно-белой гамме.

1 / 26 Alexander McQueen. Осень, 2017



















































Создавая осенне-зимнюю коллекцию, дизайнер вдохновлялась павлинами и творчеством Оскара Уайльда. Поэтому новые образы и получились такими декадентскими, богемными и вычурными. Сара Бертон выбрала павлина в качестве главного символа коллекции и не прогадала: такого мужская мода, за исключением шедевров Алессандро Микеле, не видела уже давно.

Осенне-зимние образы щедро декорированы узорами, копирующими павлинье перо, при том выглядят они довольно элегантно. Верблюжьи пальто дизайнер украсила щедрыми вышивками, куртки из жаккарда дополнила деталями из цветного мохера. В итоге получилось очень стильно и заманчиво.