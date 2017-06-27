Неделя мужской моды в Милане: Emporio Armani. Весна, 2018

Джорджио Армани представил в Милане коллекцию, основанную на заимствованиях из восточных культур и использовании многослойности.

1 / 71 Emporio Armani. Весна, 2018













































































































































Ассоциации с Азией и ссылки на различные культуры Востока уже давно стали частью фирменного почеркам Джорджио Армани. Однако в новой коллекции дизайнер выводит эти составляющие на новый уровень благодаря крою и силуэту. Очевидно, что Армани вдохновлен боевыми искусствами, откуда заимствует стиль форменной одежды. Модельер создал свои вариации на тему кимоно, курток с запахом и укороченных объемных штанов. При этом силуэты смотрятся одновременно динамично и очень мягко.

Расслабленное настроение и комфорт спортивного стиля Армани уравновешивает строгостью и своей классической элегантностью. Так модельер создал еще один – абсолютно новый – повседневный костюм, который гармонично смотрится и на улице, и в формальной атмосфере. Заимствуя из военных единоборств, Джорджио не забывает о традиционных блейзерах, укороченных пиджаках, смокингах, парках и других составляющих мужской моды.

Вечерняя составляющая новой коллекции напрямую ассоциируется с героями кино: китайскими гангстерами и японскими якудза. Восточная тема подчеркивается декором: стилизованными принтами, золотыми элементами, богатым шелком и так далее.