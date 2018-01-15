Неделя мужской моды в Милане: Etro. Осень, 2018

Показ новой коллекции Etro проходил в не самом привычном для дома формате: манекенщики разыграли несколько мизансцен, демонстрируя модели образы осень-зима 2018/19.

Во время презентации модели Etro лежали на гигантских подушках, позировали на винтажных сундуках или восседали, откинувшись на роскошных диванах. Щедро декорированные образы денди идеально сочетались с китчевостью мебели и психоделическим саундтреком. Так дом моды решил отметить 50-летие своей мужской линии. Рассказывая о коллекции, Кин Этро подчеркнул, что одежда во многом определяет личность человека и его образ жизни, а также напомнил, что сам он всегда был известен как декоратор мужской одежды.

«Дизайн начался здесь», – заметил креативный директор мужской линии Etro, указывая на персидский ковер, украшенный символическими узорами и пейсли, которые давно стали символом дома. Ковровые мотивы заметны в новой коллекции в некоторых моделях утонченных пальто и свободных свитеров. Натуральная цветовая гамма придает образам благородства и элегантности, а яркие акценты – жизни и энергии. В целом, коллекция получилась романтичной и очень поэтичной.