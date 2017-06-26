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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Etro. Весна, 2018

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  • 26 Июня 201711:41
Сюжеты: Etro, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2018

В своей новой коллекции Кин Этро воспевает богатую культуру Индии и обращается к традициям своей марки.

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  • Etro. Весна, 2018

В будущем году модный дом Etro отмечает свое 50-летие. В честь этого события креативный директор мужской линии решил обратиться к корням марки и своему постоянному источнику вдохновения – культуре Индии. В новой коллекции мы можем видеть всю ту же скрытую роскошь изысканных материалов и яркий декор – узоры пейсли разных размеров и расцветок. В основе модельного ряда куртки-бомберы и форменные жакеты, а также расслабленные брюки в восточном стиле.

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