Неделя мужской моды в Милане: Etro. Весна, 2018

В своей новой коллекции Кин Этро воспевает богатую культуру Индии и обращается к традициям своей марки.
В будущем году модный дом Etro отмечает свое 50-летие. В честь этого события креативный директор мужской линии решил обратиться к корням марки и своему постоянному источнику вдохновения – культуре Индии. В новой коллекции мы можем видеть всю ту же скрытую роскошь изысканных материалов и яркий декор – узоры пейсли разных размеров и расцветок. В основе модельного ряда куртки-бомберы и форменные жакеты, а также расслабленные брюки в восточном стиле.
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