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Roberto Cavalli (161)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Just Cavalli. Весна, 2019

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  • 21 Июня 201814:32
Сюжеты: Roberto Cavalli, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2019

На этой же Неделе моды Пол Сарридж представил весенне-летнюю мужскую коллекцию для молодежной линейки Just Cavalli.

В то время как в коллекции основной линии Roberto Cavalli Пол Сарридж сохраняет характерный рок-н-ролльный дух, для мужской коллекции молодежного бренда Just Cavalli он выбрал более уличное и городское настроение. Дизайнер представил образы. Основанные на удобных силуэтах и классическом крое. Однако традиционный взгляд на мужскую моду Сарридж дополняет множеством деталей из джинсовой ткани, образами тотал деним, элементами пэчворка, вышивками и дикими анималистичными мотивами. Особое внимание дизайнер уделил рисунку кожи питона, которым покрыл хлопчатобумажные рубашки и брюки. Рисунок под леопарда достался цветным рубашкам и свободным брюкам. В целом, коллекция получилась очень стильной и даже интереснее, чем коллекция основной линии.

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