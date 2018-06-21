Неделя мужской моды в Милане: Just Cavalli. Весна, 2019

На этой же Неделе моды Пол Сарридж представил весенне-летнюю мужскую коллекцию для молодежной линейки Just Cavalli.

В то время как в коллекции основной линии Roberto Cavalli Пол Сарридж сохраняет характерный рок-н-ролльный дух, для мужской коллекции молодежного бренда Just Cavalli он выбрал более уличное и городское настроение. Дизайнер представил образы. Основанные на удобных силуэтах и классическом крое. Однако традиционный взгляд на мужскую моду Сарридж дополняет множеством деталей из джинсовой ткани, образами тотал деним, элементами пэчворка, вышивками и дикими анималистичными мотивами. Особое внимание дизайнер уделил рисунку кожи питона, которым покрыл хлопчатобумажные рубашки и брюки. Рисунок под леопарда достался цветным рубашкам и свободным брюкам. В целом, коллекция получилась очень стильной и даже интереснее, чем коллекция основной линии.