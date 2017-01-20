Неделя мужской моды в Милане: Prada. Осень, 2017

Миучча Прада представила мужскую коллекцию, которую дополнила женскими образами.

1 / 53 Prada. Осень, 2017









































































































На этот раз знаменитая итальянка оказалась не столь концептуальной, какой была в последние пару сезонов. Миучча не делала громких заявлений, зато продемонстрировала высочайшее мастерство портного. Дизайнер работала в основном с кожей, бархатом и вельветом, создавая «нормальные» и аутентичные образы.

Новая коллекция Prada адресована домашним мальчикам, предпочитающим реальные и практичные вещи. Эти образы, основанные на костюмах и пальто, идеально подойдут для современных горожан, при этом они очень стильные и тактичные. Во многом коллекция вдохновлена модой 1970-х и имеет легкие аллюзии на стиль хиппи, с его шнуровками, накладными карманами, узорами и природной цветовой гаммой.

Также здесь чувствуется богемное настроение, реализованное в принтах и узорах, копирующих акварели уличных художников и модернистов прошлого века. За развитие этой же темы отвечает расслабленность силуэтов и некоторая помятость.