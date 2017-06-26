Неделя мужской моды в Милане: Prada. Весна, 2018

В новой коллекции Миучча Прада отказалась от романтики осеннего сезона и вдохновлялась практичной форменной одеждой.

1 / 44 Prada. Весна, 2018























































































Весенне-летнюю мужскую коллекцию Prada критики и байеры уже назвали бестселлером. Миучча отказалась от причудливой романтики осеннего сезона в пользу практичности и функциональности. Очевидно, что дизайнер вдохновлялась униформой работников автозаправок и гаражей, правда, преобразовала ее почти до неузнаваемости.

Креативный директор итальянского дома моды призналась, что хотела предложить мужчинам реальную одежду для реальной жизни. И это ей удалось превосходно! Новые образы оказались довольно лаконичными, но элегантными и стильными. Кожаные рубашки, узкие комбинезоны, куртки-бомберы и объемные пальто составили основу модельного ряда. Получилось впечатляюще и очень эффектно.