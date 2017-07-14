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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Нью-Йорке: Perry Ellis. Весна, 2018

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  • 14 Июля 201723:07
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

Уважаемая марка вернулась в расписание нью-йоркской Недели с обновленным модельным рядом и курсом на функциональность.

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  • Perry Ellis. Весна, 2018

Бренд Perry Ellis представил в Нью-Йорке весенне-летнюю коллекцию, в которой есть и уважение к собственным корням, и обновленный ультрасовременный словарь. Дизайнер Майкл Маккари с присущей ему легкостью обновил сталь марки, превратив универсальность в индивидуальность.

В новых моделях, созданных из шелка и технологичных материалов, без труда читается актуальный стритстайл и следование за трендом на спорт и активный образ жизни. При этом обновленный Perry Ellis – это идеальная повседневная одежда для городских жителей. Похоже, Маккари нашел правильную формулу, которая позволит вывести героя марки за пределы его зоны комфорта на более продвинутую территорию.

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